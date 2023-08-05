مشاورات إماراتية روسية بشأن مستجدات المنطقة والعالم

المصدر: موسكو - وام

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اختتمت السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، زيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو.

وعقدت نسيبة خلال الزيارة، مشاورات مع نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي فيرشينين، في قصر الضيافة، التابع لوزارة الخارجية في العاصمة موسكو.

وبحث الجانبان الإماراتي والروسي سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية، وناقش الطرفان آخر التطورات على الساحة الدولية، والتعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، فضلاً عن القضايا الإقليمية المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما يتضمن الأوضاع في سوريا، والسودان، وليبيا، ولبنان، وعملية السلام في الشرق الأوسط، ومسألة إصلاح مجلس الأمن، وتطرق المسؤولان كذلك إلى النهوض بالعمل المناخي حول العالم.

حضر الاجتماع الإماراتي - الروسي، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون المناخ، سيرغي كونونوشينكو.

وخلال الزيارة، التقت نسيبة مع ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بمقر وزارة الخارجية في موسكو.

العلاقات الثنائية

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا، إضافة إلى كل القضايا الإقليمية والتطورات في المنطقة.

في الأثناء، اجتمعت نسيبة مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، حيث تباحث الجانبان بشأن الحالة في أفغانستان، وأكدا ضرورة التنسيق لمعالجة أهم القضايا الإقليمية والدولية، بما يشمل: الأمن، ومكافحة المخدرات، والأزمة الإنسانية، ووضع النساء والفتيات.

حضر اللقاءات الإماراتية - الروسية، الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وعبد الرحمن النيادي، مدير إدارة تخطيط السياسات بالإنابة في وزارة الخارجية.

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