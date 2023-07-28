السعودية: وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الديوان الملكي في السعودية عن وفاة لأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي السعودي :"

" انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير الدكتور / تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز