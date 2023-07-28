السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية احتجاجاً على حرق المصحف

المصدر: د ب ا

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استدعت وزارة الخارجية السعودية القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وسلمتها مذكرة احتجاج ضد ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وجاء في بيان الخارجية نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة أنه "إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو 2023 بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية (الخميس) باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية".

وأكد البيان " رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".

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