الإمارات ترحب ببدء عمليات تفريغ ناقلة النفط «صافر»

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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رحبت دولة الإمارات، أمس، ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط «صافر»؛ العائمة قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، التي كانت تشكّل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية، والملاحة الدولية، والتجارة العالمية.

وأشادت وزارة الخارجية بالجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توّجت ببدء تفريغ خزان ناقلة «صافر» المتهالك.

وأثنت الوزارة على مساعي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذا الصدد، وتحالف دعم الشرعية في اليمن على ما قدمه من دعم؛ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

من جانبها، رحبت كل من السعودية والبحرين والولايات المتحدة ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم «صافر»، والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام (مقدرة بـ 1.14 مليون برميل نفط خام).

وأبدت «الخارجية السعودية» و«الخارجية البحرينية» في بيانين، ترحيب البلدين بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توّجت ببدء التفريغ وتفادي وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر. وأكدت «الخارجية السعودية» استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية؛ لإنهاء مشكلة «صافر».

فيما أكد المتحدث باسم «الخارجية الأمريكية»، ماثيو ميلر، مواصلة بلاده تقديم الدعم للأمم المتحدة في تنفيذها للمشروع.

إلى ذلك، رحب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ببدء تفريغ «صافر»، منوّهاً بالجهود العربية والدولية التي أسهمت في حل الأزمة.

ودعا أبوالغيط جميع الأطراف ذات الصلة، بما فيها الجهات الحكومية، والخاصة، وجمعيات حماية البيئة، للمساهمة في استكمال تمويل المبلغ المتبقي؛ لإنجاز مهمة تفريغ خزان الناقلة المتهالك بنجاح.

بدوره، رحب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، ببدء تفريغ الناقلة المتهالكة. وقال إن انطلاق العملية يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويحول دون حدوث كارثة بيئية، مشيداً بجهود الأمم المتحدة والأطراف المعنية، وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وثمّن الدور الذي قامت به الدول المانحة بتوفير الدعم المالي اللازم للعملية.

من جانبه، رحب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ببدء عملية التفريغ، مثمّناً ما قدمته السعودية من منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة 10 ملايين دولار العام الماضي للمساهمة في هذه العملية، وناشد المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإتمام نجاح العملية.

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