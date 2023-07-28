الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في سقوط طائرة عسكرية

المصدر: (أبوظبي - وام، الرياض - واس)

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أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأبدت صادق تعازيها لسقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في محافظة خميس مشيط، الأمر الذي أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، ولشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، سقوط مقاتلة «ف-15 إس إيه» خلال مهمة تدريبية في محافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) الأربعاء 26 يوليو 2023، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع «ف-15 إس إيه» خلال مهمة تدريبية.

وقال المالكي إن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة التفاصيل والوقوف على أسباب الحادث.

في السياق، أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، في استشهاد طاقم الطائرة المقاتلة.

فيما أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى السعودية، ملكاً، وحكومةً، وشعباً، في ضحايا الحادث.

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