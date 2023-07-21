الإمارات تدعو لاعتماد قرار يمدد إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

المصدر: نيويورك - البيان

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دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى اعتماد قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مؤكدة موقفها الثابت بتمديد الآلية 12 شهراً خلال المفاوضات، بناءً على متطلبات المجتمع الإنساني. جاء ذلك في بيان وفد الدولة في الجمعية العامة بشأن البند رقم (60) حول استخدام حق النقض، إثر عدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

ولفت البيان إلى أن الإمارات حريصة، بصفتها عضواً منتخباً في المجلس، على الانخراط في المشاورات على نحو بناء ومكثف وعلى مختلف المستويات، إدراكاً منها بأن وصول المساعدات الإغاثية للملايين من السوريين على المحك. ورحبت الإمارات بقرار الحكومة السورية منح الأمم المتحدة إذناً بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر «باب الهوى»، لمدة 6 أشهر، ووصف البيان القرار بأنه جاء «في وقت ملح وبالغ الأهمية»، لافتاً إلى أهمية التحرك بشكل سريع لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوافرة، ووضع مصلحة الشعب السوري الشقيق في المقام الأول.

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