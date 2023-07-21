قرقاش: رؤى وإمكانات دول الخليج تنعكس إيجاباً على المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دول الخليج العربية تتمتع بإمكانات ورؤى واضحة، تستهدف التنوع الاقتصادي والاستثماري والانفتاح على العالم، ما ينعكس بالإيجاب على دول المنطقة قاطبة، وأكد أن دولة الإمارات تقع في قلب هذا التوجه، لإيمانها بـ «أجندة الازدهار الإقليمي الشامل».

ودوّن معاليه على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس «تشرفت بالمشاركة ضمن وفد الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى القمة الخليجية التشاورية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى».

وأضاف «تعزيز العمل المشترك، وتطوير الشراكات التنموية، ضمانة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير، وتلبية تطلعات شعوبنا في والرخاء والرفاه الاجتماعي».

وتابع «دول الخليج العربية تتمتع بإمكانات ورؤى واضحة، تستهدف التنوع الاقتصادي والاستثماري، والانفتاح على العالم، بما ينعكس إيجاباً على دول المنطقة».

وأكمل «الإمارات في صلب هذا التوجه، إيماناً منها بأجندة الازدهار الإقليمي الشامل، فالمرحلة تتطلب توحيد الجهود، لمواجهة التحديات، وضمان مستقبل مزهر».

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