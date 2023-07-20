وفاة العقيل مؤسسة مجموعة جرير السعودية

المصدر: البيان

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توفي، اليوم الخميس، رجل الأعمال السعودي المعروف وأحد المؤسسين لمجموعة جرير، عبدالله بن عبدالرحمن العقيل، عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع المرض.

وعبّر العديد من المغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعازيهم، مشيدين بسمعته الطيبة وجهوده المستمرة في الأعمال الخيرية.

وعرف العقيل بكونه أحد الشخصيات الرئيسية في شركة جرير للتسويق، حيث شغل منصب العضو المنتدب بين العامين 1979 و2022. كما كان رئيسًا لقطاع التسويق الجملة من 1979 حتى 2021، ونائب رئيس مجلس الإدارة بين العامين 2016 و2019. كما حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة في عام 1981 من جامعة الملك سعود.

وكان العقيل يشغل أيضاً منصب عضو شرف في نادي الفيصلي السعودية وعضو في مجالس إدارة عدة شركات في بلاده مثل شركة مشاريع حرمة وشركة حرمة الوطنية وشركة نوره الوطنية وشركة حرمة الدولية وشركة امتياز العربية.

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