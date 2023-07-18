أردوغان يبحث التعاون في مجالات الاستثمار مع السعودية

المصدر: دبي - البيان

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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إلى المملكة العربية السعودية، الوجهة الرسمية الأولى له بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.

وتتناول مباحثات الرئيس التركي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدداً من القضايا المشتركة بين البلدين، ولقاء مع ملتقى رجال الأعمال السعودي التركي.

وقال أردوغان في تصريحات تلفزيونية قبيل مغادرته بلاده، إنه سيبحث خلال زيارته إلى السعودية مجالات الاستثمار، مضيفاً أن «السعودية من أهم دول المنطقة»، كما نقل موقع «العربية.نت».

ومن المتوقع أن تعزز الزيارة حجم التجارة بين السعودية وتركيا، في وقت يجتمع مجلس الأعمال السعودي التركي على هامش الزيارة.

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وتركيا نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، وبحلول مارس الماضي كان هناك 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا، و390 شركة تركية مستثمرة في السعودية، وتتركز الاستثمارات في قطاعات الإنشاءات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع المطاعم.

ملتقى إسطنبول

وكان ملتقى الأعمال السعودي التركي عقد أخيراً في إسطنبول، وتوج بتوقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.

وكانت المملكة قررت إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي في مارس الماضي، ما خفف من ضغوط العملة الأجنبية في تركيا في أعقاب الزلزال المدمر.

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