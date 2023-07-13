قرقاش: ملف حقوق الإنسان لا يمكن أن يسيطر عليه طرف

المصدر: (دبي - البيان)

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انتقد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تصويت عدد من الدول الغربية ضد مشروع قرار «إدانة الكراهية الدينية» الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ودوّن معالي أنور قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «تم اعتماد المشروع المقدم من منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد».

وتابع: «المقلق هو الانقسام الخطير الذي يكشف عنه هذا التصويت»، في إشارة إلى الدول التي صوتت ضد المشروع. وشدد على أن «ملف حقوق الإنسان لا يمكن أن يسيطر عليه طرف ويفرض علينا قيمه». بينما أرفق قرقاش تغريدته برسم بياني يوضح نتائج التصويت، أظهر اعتماده بغالبية 28 صوتاً مقابل رفض 12 وغياب 7.

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