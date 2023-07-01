قرقاش: مشاعر الغضب لمواجهة إحراق القرآن رد فعل طبيعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التعبير عن مشاعر الغضب المحتقنة لمواجهة الفعل الإجرامي المتمثل بإحراق القرآن الكريم في السويد رد فعل طبيعي.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في تويتر: «التعبير عن مشاعر الغضب المحتقنة لمواجهة الفعل الإجرامي المتمثل بإحراق القرآن الكريم في السويد رد فعل طبيعي، إلا أن تنظيم الجهود وتنسيق المواقف الجماعية يبقى الخيار الأفضل لتبني آليات فعالة لحماية قيمنا ومعتقداتنا وتحصين مجتمعاتنا من القيم الهجينة التي يسعى البعض إلى نشرها عالمياً».

وكان معالي الدكتور أنور قرقاش قال في تغريدة سابقة، أول من أمس، «الاعتداء السافر والمتكرر على عقيدتنا الإسلامية بحجة حرية الرأي يكرّس الكراهية والتناحر فالمساس بالمقدسات يعمق المواجهة القيمية والأيديولوجية». وأضاف : «العالم الغربي عليه إدراك أن منظومته القيمية وتبريره لها لا يمكن فرضه على العالم ولا بديل عن المعالجة الجماعية للتطرف بعيداً عن المزايدات».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز