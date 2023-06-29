عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية اليونان

المصدر: وام

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هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، جورجوس جرابيتريتيس، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية اليونان.

وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي، عن تمنياته لمعاليه التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالنفع على شعبيهما.

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