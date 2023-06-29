الأمين العام لمجلس التعاون يدين إحراق نسخة من المصحف في السويد

المصدر: وام

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أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشدة، إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن البديوي شدد على ضرورة أن تتحرك السلطات السويدية بشكل فوري لمنع هذه التصرفات التي تدل على الحقد والكراهية والتطرف، محملاً إياها مسؤولية ردود الفعل كافة، الناتجة عن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح.

وأكد أنه ينبغي منع مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة، التي تؤدي إلى إثارة وتأجيج مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وفي هذه الأيام المباركة، والتصدي لها بالوسائل القانونية والأخلاقية وبتعاون الجميع؛ لنبذ التطرف والتعصب.

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