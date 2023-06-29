الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويؤدون «طواف الإفاضة»

المصدر: دبي - البيان ووكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، أمس، مع تدفق نحو 1.8 مليون حاج من مزدلفة إلى منى، إذ قاموا، برمي جمرة العقبة الكبرى، من الحصى الذي جمعوه من مزدلفة، ثمّ حلق الرؤوس، إيذاناً بالتحلل الأصغر، ومن ثمّ قاموا بنحر الأضاحي، قبيل إكمالهم شعائر الحج بنزولهم إلى مكّة المكرّمة للطواف ببيت الله العتيق، وأداء طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، حيث يتحللون نهائياً من إحرامهم، في ما يسمى التحلل الأكبر.

ويستمر الحجاج في رمي الجمرات خلال «أيام التشريق»، ومن أراد التعجّل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر لشهر ذي الحجة، ومغادرة منى قبل غروب الشمس. وفي ختام المناسك، يعود الحجاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، استعداداً لمغادرة المشاعر.

طواف الإفاضة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن حجاج بيت الله الحرام أدوا طواف الإفاضة بالحرم المكي الشريف، وذلك وسط أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان، ومنظومة خدمات متكاملة.

وبعد ذلك وصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة وسط تنظيم متكامل، وبيئة صحية آمنة.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتهيئة المسارات المخصصة لدخول ضيوف الرحمن بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وُضعت مسبقاً لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والدائم مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام.

ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات، فيما سجلت درجات الحرارة على منطقة الجمرات 43 والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام 45 بنسبة رطوبة لا تتجاوز 16 %، والأجواء مستقرة.إجهاد حراري

وأفادت وزارة الصحة السعودية، بأن طواقمها تعاملت مع أكثر من 6500 حالة إجهاد حراري بين الحجاج..

وكانت وزارة الصحة السعودية قد حذرت الحجاج من التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلاً.

وطالبت الوزارة، ضيوف الرحمن اليوم عبر حسابها في «تويتر» بعدم الإجهاد والإكثار من شرب الماء البارد حال الإصابة وإزالة الملابس غير الضرورية بما فيها الأحذية والجوارب، وتبريد المصاب بالكمادات الباردة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز