أوامر ملكية بتعيينات جديدة في السعودية

المصدر: (الرياض - وكالات)

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وفقاً لموقع «العربية.نت».

كما تم صدور أمر ملكي بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وتضمن الأمر الملكي تعيين نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، والمهندس عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظاً للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعداً لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.

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