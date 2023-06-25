قرقاش: الحل السياسي بأوكرانيا بات أكثر إلحاحاً

المصدر: (دبي - البيان)

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شدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على أن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية بات أكثر إلحاحاً في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا.

وقال معاليه بتغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان». وأضاف معاليه قائلاً: «الحلول السياسية لم تعُد خياراً بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم».

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