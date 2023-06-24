قرقاش: الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أصبحت أكثر إلحاحاً

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا فإن الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أصبح أكثر إلحاحاً .

وقال معاليه عبر تويتر: في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان. الحلول السياسية لم تعُد خياراً بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم.

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