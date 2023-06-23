عبد الله بن زايد يستقبل وزيراً بريطانياً

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف في حالات النزاع.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك والشراكة بين البلدين.

وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، واللورد طارق أحمد، مجمل تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما ناقشا ملف حماية المدنيين في مناطق النزاعات وأهمية توفير الدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لهم.

واستعرض الوزيران، التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، وتطرقا إلى أهمية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، واللورد طارق أحمد، خلال اللقاء، على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف القطاعات.

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