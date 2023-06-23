ماذا قال هاميش هاردينغ لإذاعة "دبي آي" قبل أيام من تحطم "تيتان"؟

المصدر: البيان

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أجرت إذاعة "دبي آي" لقاء مع رجل الأعمال البريطاني، هاميش هاردينغ، الذي توفي في حادث الغواصة "تيتان"، قبل أيام قليلة من مغامرته التي انتهت بتحطم الغواصة ووفاة ركابها الخمسة.

وعبر المغامر ورجل الأعمال الراحل عن حماسه وتشوقه الكبير للمشاركة في رحلة الغواصة "تيتان" للتمكن من الوصول إلى مكان حطام سفينة تيتانك.

كما تحدث هاردينغ الذي كان يتخذ من دبي مقراً لإقامته، في اللقاء مع إذاعة "دبي آي" (Dubai Eye) عن تجاربه السابقة في الغوص إلى الأعماق، وتحديداً خوضه غمار تجربة الغوص إلى أعمق نقطة في خندق ماريانا بالمحيط الهادي على عمق 11 ألف متر أو 36 ألف قدم في غواصة لشخصين، مسجلًا رقماً قياسياً لأطول فترة في عمق المحيط.

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