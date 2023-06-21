ولي عهد الكويت لمجلس الأمة: لا مجال لهدر الوقت بتصفية الحسابات

المصدر: الكويت- البيان- وكالات

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افتتح ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، حيث أكد أنه «لا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات»، وأضاف: «أمامنا مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني».

وقال ولي عهد الكويت: «مررنا بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولن نسمح باختلاط الصلاحيات، ونثق بحرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب»، ودعا لمنح الحكومة، التي يقودها الشيخ أحمد نواف الصباح مهلة كافية لتحقيق إنجازات.

وقال موجهاً حديثه للنواب في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت: «عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية وإعطاء الحكومة مهلة كافية لتحقيق الإنجاز، ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل»، ثم ألقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كلمة قال فيها: إن «جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك».

هذا وأعلن رئيس مجلس الأمة الأكبر سناً فوز أحمد السعدون برئاسة برلمان الكويت بالتزكية، وأشاد السعدون بما ورد في بيان مجلس الوزراء حول الرغبة في التعاون مع المجلس.

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