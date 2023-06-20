أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة الكويتي بالتزكية

المصدر: البيان

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زكى مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الأولى المنعقدة اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.

والنائب السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن 1996)، وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

وعمل السعدون، وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف وهو مؤسس لنادي كاظمة الرياضي في عام 1964 ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.

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