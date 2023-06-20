الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين ومخيمها

المصدر: أبوظبي، جنين - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها من خلال عمليات القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ودعت وزارة الخارجية في بيان السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر، والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقُتل خمسة فلسطينيين في إطلاق القوات الإسرائيلية صواريخ من مروحية خلال غارة على مدينة جنين في الضفة الغربية، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «الغارة كانت لملاحقة فلسطينيين مطلوبين مشتبه بهم في قيامهم بهجمات، وإن القوات تبادلت إطلاق النار مع مسلحين وأصابت العديد منهم، فيما أصيب 5 جنود إسرائيليين». وفق نص البيان.

هجوم عنيف

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 5 فلسطينيين وأن الجيش الإسرائيلي أصاب أكثر من 45 آخرين خلال هجوم عنيف على مدينة جنين.

تصعيد خطير

وأدانت الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ«التصعيد الإسرائيلي الخطير» في جنين، واعتبرت في بيان، أن تزامن التصعيد الإسرائيلي مع الزيارة التي تقوم بها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إلى تل أبيب، بهدف نزع فتيل التوتر، هو بمثابة «استخفاف بموقف» الولايات المتحدة الداعي إلى وقف التصعيد.

إلى ذلك، أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بإصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس بالقرب من نزلة زيد شمال الضفة الغربية.

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