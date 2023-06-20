الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين

المصدر: (الكويت - وكالات)

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أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عشية الافتتاح الرسمي لمجلس الأمة.

وأكد ولي العهد لأعضاء الحكومة، الالتزام بنهج الإصلاح، وقال: «أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح». كما طالب الحكومة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتجسيد العدالة والمساواة، ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.

وقال: «تلمسوا هموم الكويتيين ومشاكلهم، واطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة، ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة».

وخاطب ولي العهد أعضاء الحكومة قائلاً: «عليكم مع بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري، الوعي الكامل واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين».

وأضاف: «حددوا مكامن الخلل ومواطن القصور، وأحسنوا الدراسة والتشخيص... قفوا على الأسباب، وضعوا الخطط والأهداف للوصول إلى المعالجة والإصلاح... ومن ثم التطوير بكل ثقة وارتياح».

وفي الحكومة المكونة من 15 وزيراً، احتفظ الشيخ سالم الصباح بمنصبه وزيراً للخارجية والشيخ طلال الخالد الصباح وزيراً للداخلية، ومناف الهاجري وزيراً للمالية.

وعاد إلى الحكومة الجديدة من تشكيلة سابقة الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيراً للنفط.

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