مجلس التعاون يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

المصدر: البيان

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​رحب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، الذي يأتي تطبيقًا لاتفاق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون- حفظهم الله ورعاهم- في "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، والتي عُقدت في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في شهر يناير 2021م.

وأشاد معاليه بهذه الخطوة المباركة التي تجسد حرص القادة -حفظهم الله ورعاهم- على مسيرة مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعماً وتعزيزاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقّق تطلعات شعوب دول المجلس.

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