بن فرحان: المحادثات السعودية - الإيرانية اتسمت بالوضوح

المصدر: طهران - وكالات

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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي بطهران مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس، على «أهمية التعاون الأمني بين البلدين، لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل».

وأوضح أن «المحادثات السعودية - الإيرانية اتسمت بالصراحة والوضوح». وقال إن «إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية للعمل».

وذكر أن «العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وأضاف: «نأمل أن تنعكس عودة العلاقات السعودية مع طهران على المنطقة والعالم».

كما رحب بن فرحان «بقدوم الحجاج الإيرانيين لأداء المشاعر المقدسة». ومن جانبه، قال عبداللهيان إن «المحادثات مع وزير الخارجية السعودي تناولت التعاون في مجالات عدة، وخاصة العلاقات الاقتصادية». وعقب المؤتمر الصحافي، استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية السعودي الذي سلمه دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة المملكة.

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