خادم الحرمين يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة

المصدر: وام

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، أمراً ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الأمر الملكي يجسد الرسالة التي تحملها المسعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وما يعمق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي.

وأكد أن الوزارة أنهت عبر الأمانة العامة للبرنامج كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر الملكي بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة بالخارج لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات وفق منظومة من الخدمات التي تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم لبلادهم وحتى وصولهم للأراضي المقدسة لتأدية المناسك.

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