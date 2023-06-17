قرقاش: قرار مجلس الأمن حول التسامح خطوة مهمة

المصدر: دبي ــ البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن قرار مجلس الأمن الذي صاغته دولة الإمارات وبريطانيا حول التسامح والسلام «خطوة مهمة ورائدة نحو التغيير الإيجابي».

وقال معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، «في ظل ما يشهده العالم من نزاعات وتوترات فإن مكافحة الكراهية والعنصرية والتطرف تبقى السبيل الأنجع والجسر الذي نعبر من خلاله نحو الازدهار والتقدم والعيش المشترك». وأضاف معاليه «القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي صاغته الإمارات وبريطانيا حول التسامح والسلام خطوة مهمة ورائدة نحو التغيير الإيجابي».

واعتمد مجلس الأمن أول من أمس قراراً حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات وبريطانيا، يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.

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