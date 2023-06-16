أنور قرقاش: لقاء محمد بن زايد وبوتين يعكس نهج الإمارات لتهدئة الاستقطاب الدولي

المصدر: دبي- البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى روسيا، ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، يعكس نهج دولة الإمارات في السعي لتهدئة الاستقطاب الدولي وخفض التصعيد.

وقال معاليه في تصريحات لشبكة "سي إن إن": " يجب كسر هذا الاستقطاب"، مؤكداً أن دولة الإمارات ملتزمة بالاستماع إلى كل الأطراف الدولية لمواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف معاليه: "يلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بالكثير من القادة الغربيين، وقد حرص سموه على لقاء بوتين لتعزيز دعم الجهود الجماعية للمجتمع الدولي من أجل تجاوز الاستقطاب الحالي" في العلاقات الدولية.

ووصف معاليه زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى روسيا بأنها جزء من تلك السياسة، وخطوة إيجابية لضمان بقاء قنوات التواصل مفتوحة مع القيادة الروسية.

ولفت معالي الدكتور أنور قرقاش، إلى أن قيادة دولة الإمارات تتبنى نهجاً إيجابياً بناءً تجاه حل الأزمات الدولية، بدلاً من اتخاذ وجهة نظر تقليدية للابتعاد عن الأزمة التي تؤثر على الجميع.

وفي تدوينة على تويتر، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الدبلوماسية والحوار هما الأداة الأفضل للخروج من أي أزمة مهما بلغ حجمها، ومن هذا المنطلق تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، حفظه الله، لروسيا ولقاؤه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف معاليه: تؤمن الإمارات بأهمية المحافظة على قنوات التواصل، وقناعاتنا راسخة أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإرساء قواعد النظام الدولي. من هذا المنطلق تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا تماشياً مع إيماننا أن الدبلوماسية والحوار هما الأداة الأفضل للخروج من أي أزمة مهما بلغ حجمها.

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