عبد الله بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوالالمبور.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لماليزيا وشعبها التقدم والرخاء، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الماليزية تشهد زخماً متواصلاً مدفوعاً بالرغبة المشتركة من البلدين وقيادتهما في المضي قدماً بهذه العلاقة نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على الصعد كافة.

من جانبه، رحب أنور إبراهيم، بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وحمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات التقدم والازدهار.

وأكد رغبة بلاده في تطوير وتنمية التعاون الثنائي والشراكة مع دولة الإمارات، مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين وقيادتهما.

واستعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء ماليزيا، عدداً من الملفات المرتبطة بالتعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها التجارية، والاستثمارية، والاقتصادية، والطاقة، والمناخ.

وأكدا أهمية توقيع البلدين في مايو الماضي، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى ماليزيا، على إعلان نوايا مشترك بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وماليزيا.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأنور إبراهيم، التعاون المشترك بين البلدين في ملف المناخ؛ وأكدا أهمية استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

حضر اللقاء سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وخالد غانم الغيث المري سفير الدولة لدى ماليزيا.

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