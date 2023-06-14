الإمارات تعزي كازاخستان بضحايا حرائق الغابات

المصدر: أبوظبي - وام ، دبي - البيان

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية كازاخستان في ضحايا حرائق الغابات في منطقة آباي، والتي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية كازاخستان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.

واندلع حريق في غابات «باتباييف» بمنطقة «آباي»، الخميس الماضي، بسبب الصواعق، ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماده بسرعة نتيجة عدم التمكن من الوصول للمنطقة، الأمر الذي تسبب في مقتل عدد من عمال الغابات

وأعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية في بيان لها السبت الماضي، ان 14 شخصا لقوا مصرعهم في حرائق التهمت 60 ألف هكتار من الغابات في شمال شرق كازاخستان.

من جهة أخرى شهدت ألمانيا وكندا، في الأيام الأخيرة، حرائق غابات واسعة النطاق، لكن لحسن الحظ لم يبلغ عن وقوع ضحايا، في حين انطوى الأمر على خطورة في الحالة الألمانية نظراً لوجود ذخائر قديمة غير متفجرة، كما أن حرائق كندا فرضت واقعاً مخيفاً امتد إلى شرق الولايات المتحدة، وأعادت سحب الدخان الملونة لدى سكان نيويورك ذكريات 11 سبتمبر.

خطر إضافي

وقالت السلطات الألمانية الاثنين إن رجال الإطفاء الذين يتعاملون مع حرائق الغابات في شمال البلاد اضطروا للتعامل مع الخطر الإضافي المتمثل في انفجار ذخائر قديمة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ويكافح نحو 500 من أفراد الطوارئ الحرائق التي اندلعت في ساحتين سابقتين للتدريب العسكري منذ ظهر الاثنين بالقرب من لوبثين وهاجينو (حوالي 100 كيلومتر شرق) هامبورغ. وشهدت منطقة التدريب العسكري السابقة بالقرب من لوبثين أسوأ حريق غابات في تاريخ مكلنبورغ فوربومرن، قبل أربع سنوات، حيث احترق ما يقرب من ألف هكتار. كما أعيقت عمليات مكافحة الحرائق في ذلك الوقت بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، يعود بعضها إلى الحرب العالمية الثانية.

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