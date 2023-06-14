أحمد نواف الصباح رئيساً للوزراء في الكويت

المصدر: (الكويت - وكالات)

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أوردت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أمس، صدور أمر أميري في البلاد، يقضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيساً للوزراء. وطبقاً للوكالة الرسمية، فقد كلّف المرسوم، الذي وقعه ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، رئيس الوزراء «بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا؛ لإصدار مرسوم تعيينهم».

ومن المقرر أن يشكل رئيس الوزراء، الحكومة الجديدة، ويصدر مرسوم تعيينهم قبل يوم 20 يونيو الجاري، الذي تنعقد فيه الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.

وعُين الشيخ أحمد نواف الصباح، رئيساً للوزراء للمرة الأولى العام الماضي، من قِبَل ولي العهد الذي حل البرلمان حينها، وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية؛ بسبب المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، التي أعاقت مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

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