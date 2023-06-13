الكويت.. الشباب بوابة عبور لمرحلة جديدة من الاستقرار

المصدر: دبي ـ ليلى بن هدنة

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أفرزت انتخابات الكويت مجلساً جديداً للأمة، تغيرت فيه بعض الملامح السياسية، استطاعت أن تبرز وجوهاً شبابية جديدة في مراكز متقدمة، وتراجع عدد كبير من نواب سابقين ومخضرمين إلى مراكز متأخرة في بعض الدوائر الانتخابية، حيث شكل اختراق وجوه شبابية مفاجأة في بعض الدوائر، مع حفاظ وجوه شبابية في المجلس المبطل على مقاعدها، ما يؤكد حرص الناخبين على ضخ دماء جديدة للبرلمان، وإعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن انشغالاتهم سيما وأن البلاد أمام مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والطموحات للدفع نحو طريق التنمية والريادة قدماً.

جيل واعد

ويؤكد عدد من المحللين أن شباب الكويت جيل تقني، واعد، وواعٍ لمشكلات مجتمعه، ويتطلع إلى تحقيق هدفين: الاستقرار، والإصلاح، ما يسهم في تحقيق شعار الاستحقاق وهو تصحيح المسار، حيث إن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مطلب للمرحلة المقبلة، لذلك فالشباب يقدمون أنفسهم كبديل للصراعات السياسية وفرصة للإصلاح والابتعاد عن الصراعات للخروج من «نفق» الصراع المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحريك الملفات العالقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

خريطة طريق

ولا شك أن انتخابات «أمة 2023» بوابة عبور نحو مرحلة جديدة من الاستقرار في المجلس التشريعي، حيث تقدم 14 نائباً غالبيتهم من الشباب بمشروع وطني بإدراجه كجدول أعمال بالإجماع، في مستهل بدء أعمال الفصل التشريعي المرتقب الثلاثاء المقبل. وقال النواب الموقعون على المشروع في معرضه أنه انطلاقاً من الإرادة الشعبية بحتمية فرض عهد سياسي جديد عماده الإصلاح والتنمية وعصبه استدامته تنويع مصادر الدخل وصمام أمانة محاربة الفساد نقترح مشروع برنامج عمل الأمة كخريطة طريق يجسد أولويات الكويت والمواطن الكويتي، ويتضمن حزمة من التشريعات التي تلتقي حولها السلطتان التشريعية والتنفيذية وفق جدول زمني محدد، ومطالبة الحكومة القادمة بالتعاون وسرعة الإنجاز تجسيداً لإرادة الأمة ومكتسباتها الدستورية والتاريخية.

ويؤكد محللون أن الشباب هم المحرك الرئيسي لديناميكية العملية الانتخابية إذ لديهم تصورات وآمال وطموحات ورؤية في خدمة بلادهم من خلال الشعارات الواقعية وقد خاطبوا الشريحة التي ينتمون إليها بأسلوبها ووسائلها، فاستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وأظهرت حواراتهم أنهم مطلعون على كل تفاصيل الواقع المحلي اقتصادياً واجتماعياً، ولا شك أن طموح الشباب هو «كويت جديدة 2035» بكل ما يحمله هذا الشعار من تنمية وبناء وتطوير في كل المجالات.

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