الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على فندق بمقديشو

المصدر: أبوظبي، عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى. كما عبّرت عن تضامنها مع الصومال في حادث انفجار ذخائر وقع جنوبي العاصمة مقديشو، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تضامن

كما عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، في حادث انفجار ذخائر وقع جنوبي العاصمة مقديشو، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تفصيلاً، أكدت الشرطة الصومالية مقتل 16 شخصاً في الهجوم الذي استمر 6 ساعات، وتبنته حركة الشباب المتشددة، على مطعم داخل فندق شمالي العاصمة مقديشو، وأفادت في بيان بأن «الهجوم الإرهابي الذي أعقبته مواجهات عنيفة، الجمعة، أسفر عن مقتل 16 شخصاً، بينهم 6 مدنيين و3 من القوات الحكومية، إلى جانب 7 من عناصر حركة الشباب التي نفذت الهجوم».

وقالت الشرطة إن قواتها تمكنت، خلال العملية الأمنية، التي انتهت في وقت متأخر ليل السبت، من إجلاء 85 مدنياً كانوا عالقين في المطعم خلال الهجوم. وأكدت أن المطعم الذي تعرض للهجوم، هو شعبي، وكان فيه صوماليون، ما يدل على أن المهاجمين (حركة الشباب)، يستهدفون المدنيين بشكل متعمد، بحسب البيان.

وأكدت قناة التلفزيون الحكومية «إس إن تي في»، أن القوات الأمنية نجحت في قتل أفراد الميليشيا الذين نفذوا الهجوم الإرهابي على فندق بيرل، الواقع على شاطئ ليدو في مقديشو، مضيفة أن القوات نجحت في إنقاذ عدد كبير من المدنيين.

مواساة أممية

في الأثناء أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بمقتل أحد موظفي المنظمة في الهجوم الإرهابي.

وكتب غيبريسوس في صفحته على «تويتر»، أمس «أشعر بالحزن، لأننا فقدنا أحد موظفي منظمة الصحة العالمية في الهجوم الأخير في مقديشو بالصومال. أعبّر عن تعازيّ الحارة لعائلات القتلى، ولكل من فقد أحد أفراد أسرته. إننا ندين جميع الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني».

انفجار ذخائر

في غضون ذلك، قتل ما لا يقل عن 22 شخصاً جراء انفجار ذخائر أسلحة في الصومال، وكان من بين القتلى طفلان، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الصومالية.وقال نائب مفوض المنطقة، عبدي أحمد علي، في مؤتمر صحافي: «وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء حتفهم في انفجار نجم عن قذائف هاون».

ولم يحدد المسؤول مصدر هذه الذخائر، ولا متى وضعت في المكان المذكور. وأكد إبراهيم حسن، وهو أحد سكان المدينة أن معظم الضحايا أطفال صغار قضوا في المكان، بعدما اصطدم أحدهم بعبوة ناسفة قرب مكان يلهون فيه.

عملية عسكرية

إلى ذلك، أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 19 إرهابياً من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية مشتركة جنوبي البلاد.وقال في بيان مقتضب نشره الحساب الرسمي للتلفزيون الحكومي على «فيسبوك»، إن وحدات من الجيش، بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، نفذت عملية عسكرية، استهدفت بلدة واقعة في ولاية «محافظة» هيرشبيلى.

يشار إلى أن الجيش الصومالي قد بدأ حرباً شاملة ضد التنظيم الإرهابي منذ أغسطس الماضي، بدعم من العشائر.

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