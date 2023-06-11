الإمارات تشارك في اجتماع البرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: (القاهرة - وام)

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شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي (الشعبة البرلمانية الإماراتية)، بالجلسة الخامسة للبرلمان العربي، التي عقدت أمس، في جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال محمد اليماحي، رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، إن الجلسة اعتمدت، برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان، مشاريع القرارات المرفوعة من لجان البرلمان، وبحثت مستجدات التطورات السياسية في الدول العربية، في مقدمتها السودان الشقيق.

وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، أهمية جلسة البرلمان العربي التي تمخض عنها الكثير من التوصيات المتعلقة بالقضايا العربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وصرح أحمد حمد بوشهاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إن الجلسة ناقشت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، تضمن مسودة مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم العربي، واستعرضت مستجدات تحضير النسخة الثانية للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مع مناقشة المقترح الخاص بتفعيل الجهاز العربي للتسويق، باعتباره إحدى آليات دعم القطاع الخاص لتسويق المنتجات العربية ومنافستها عالمياً، لتوحيد معايير الجودة.

فيما ثمنت وشذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مبادرات وجهود اللجنة التشريعية بالبرلمان العربي، مؤكدة أهمية تنفيذ مقترحاتها لتعزيز العمل العربي المشترك، والتعاطي الإيجابي مع أولويات المواطن العربي خاصة في الجوانب التشريعية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوّهة إلى أن الجلسة ناقشت مشاريع اللجنة المرفوعة إليها، أبرزها مشروع خارطة طريق برلمانية عربية لمكافحة عمالة الأطفال في المنطقة العربية بحلول 2026.

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