شخبوط بن نهيان يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي

المصدر: (الرياض - وام)

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شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الوزراء في دول مجلس التعاون الخليجي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.

وأكد الوزراء أهمية الشراكات الاستراتيجية الطموحة المتنامية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأثرها في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتعاون والازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

وشدّدوا على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم، مشيدين بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي عقد في الرياض أول من أمس.

من جهته، أكد بلينكن التزام بلاده الدائم بدورها في تحقيق الأمن في المنطقة، وإدراكها لدور المنطقة الحيوي في رعاية الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

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