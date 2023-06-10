مشاركة إماراتية فاعلة في اجتماعات لجان البرلمان العربي

المصدر: القاهرة - وام

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شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، باجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت أمس في القاهرة، تحضيراً لجلسة البرلمان الخامسة المقرر عقدها اليوم في مقر جامعة الدول العربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

حلول نهائية

وقال محمد اليماحي إن لجنة الشؤون الخارجية استعرضت خلال الاجتماع أهم القرارات التي صدرت عن القمة العربية الـ32 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، والتي تناولت كل القضايا والأزمات على الساحة العربية، كما اطلعت على التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وأكدت دعم البرلمان العربي لكل الجهود الرامية إلى التوصل لحلول نهائية للأزمات التي تواجهها المنطقة العربية.

وشارك اليماحي أيضاً في اجتماع لجنة فلسطين الذي عقد الأربعاء الماضي. وقالت ناعمة عبدالله الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية اعتمدت مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف الأسري، وأشارت إلى أن الإمارات خطت خطوات واسعة في هذا الشأن، وأقرت القوانين اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

وعرضت الشرهان الدور الرائد الذي تقوم به الإمارات لدعم اللغة العربية والنهوض بها من خلال مبادرات عدة وبرامج تهدف إلى صون اللغة العربية وتعزيز حضورها في التعليم والمجتمع. من جهته، قال أحمد بوشهاب، إنه تم إحاطة اللجنة علماً باستضافة الإمارات للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد بالتعاون والشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي.

وقالت شذى النقبي، إن لجنة الشؤون التشريعية اطلعت على مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022، واستعرضت المسودة الثالثة لمشروع خريطة طريق لمكافحة عمل الأطفال، وخصوصاً أسوأ أشكاله في المنطقة العربية بحلول عام 2026.

وأضافت أن اللجنة استعرضت التقرير السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022، الذي يهدف إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي عبر محاور عدة، من أبرزها الوقوف على التحديات التي واجهتها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي في العالم العربي، فضلاً عن تغيرات المناخ .

وأكدت أن الإمارات حريصة على أن تكون مثالاً لمكافحة التغير المناخي في المنطقة والعالم، لافتة أنها أول دولة خليجية توقع على اتفاقية باريس، كما كانت أول دولة في المنطقة أعلنت عن استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مشيرة إلى أن الإمارات توجت إنجازاتها وجهودها في مجال العمل المناخي باستضافة مؤتمر المناخ (كوب28)، وستسعى الدولة من خلال رئاستها للمؤتمر إلى مضاعفة الجهود ورفع سقف الطموح والعمل الجماعي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

كما ناقشت اللجنة المذكرة الخاصة بإعداد آلية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب واستعرضت مذكرة خاصة بزلزال تركيا وسوريا لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية.

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