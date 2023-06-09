الإمارات تدين بشدة حادثة الطعن في الألب الفرنسية

المصدر: (أبوظبي - وام، باريس- أ.ف.ب)

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أدانت دولة الإمارات بشدة، أمس، حادثة الطعن التي استهدفت عدداً من الأشخاص، بينهم أطفال، في حديقة بمدينة آنسي في منطقة الألب الفرنسية، وأسفرت عن عدد من الإصابات الخطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن تضامنها مع الحكومة الفرنسية وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي الأطفال ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لهم. وطعن لاجئ سوري بسكين، أمس، أربعة أطفال، يبلغ أكبرهم ثلاث سنوات، وبالغين قرب بحيرة في منطقة الألب، في اعتداء لا تزال دوافعه مجهولة. أصغر الأطفال في الاعتداء ببلدة أنيسي الهادئة يبلغ 22 شهراً فقط، ويحاول المحققون فهم دوافع الهجوم الذي جرى في حديقة عامة. وسُمع المهاجم الذي كان يرتدي ثياباً سوداء، ويحمل سكيناً طوله نحو 10 سنتيمترات، وهو يهتف بالإنجليزية .. في مقطع فيديو التقطه أحد المارة، واطلعت عليه وكالة «فرانس برس» .

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