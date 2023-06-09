الإمارات ترحب بتوافق اللجنة الليبية المشتركة على قوانين الانتخابات

المصدر: أبوظبي، عواصم - وكالات

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رحبت دولة الإمارات بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأثنت وزارة الخارجية، في بيان ، على جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار، والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية، وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة، وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت، الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خريطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات، وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

وأفادت الأمم المتحدة أمس بأنها «أخذت علماً» بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل إطاراً للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية العام الجاري، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.

وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر، بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.

وكانت اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، بإعداد القوانين الانتخابية، أعلنت عن توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية للجنة، أنه تم التوافق حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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