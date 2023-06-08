عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية تركيا

المصدر: وام

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هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، هاكان فيدان، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية التركية.

وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي، عن تمنياته لمعاليه التوفيق والسداد في مهام عمله، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع وزير خارجية التركي من أجل تعزيز علاقات الصداقة وتطوير الشراكة بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما.

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