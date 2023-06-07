استقالة مجلس الوزراء الكويتي

المصدر: كونا

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر في الكويت، اليوم، أمر أميري بقبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

ونص الأمر الأميري على ما يلي: «قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ، الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 13 شعبان 1444هـ، الموافق 5 مارس 2023، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز