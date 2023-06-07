إيران تعيد افتتاح سفارتها في الرياض

المصدر: (الرياض - وكالات)

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أعادت إيران، أمس، فتح سفارتها بالعاصمة السعودية الرياض، بعد 7 سنوات على توقف نشاطها، في خطوة تأتي استكمالاً لتنفيذ اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين.

وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار. كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

وقال علي رضا بيكدلي، خلال حفل الافتتاح: «نعد هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته». وأضاف: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو المزيد من التعاون والتقارب للوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».

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