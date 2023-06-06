إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض

المصدر: وكالات

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أكدت وسائل إعلام سعودية إعادة افتتاح إيران لسفارتها في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن سفارة طهران لدى الرياض ستُفتتح رسميا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي سيتم إعادة فتحها رسميا اعتبارا من يومي الثلاثاء والأربعاء.

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