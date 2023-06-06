بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

المصدر: وام

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بدأ الناخبون الكويتيون اليوم عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي السابع عشر.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الناخبين الذين يحق لهم التصويت وعددهم 793 ألفا و646 ناخبا وناخبة سيختارون 50 نائبا من بين 207 مرشحين في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.

وأوضحت أنه عقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات، تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

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