إيران تعيد فتح بعثاتها الدبلوماسية في السعودية هذا الأسبوع

المصدر: أ ب

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها ستعيد فتح بعثاتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، لتعيد العلاقات الدبلوماسية بعد خلاف استمر سبع سنوات، حسب وسائل إعلام حكومية اليوم الاثنين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، إن السفارة الإيرانية في الرياض، وقنصليتها العامة في جدة، ومكتب المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي سيعاد فتحها رسمياً يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف الكنعاني أن سفارة إيران في الرياض وقنصليتها العامة في جدة بدأتا بالفعل العمل لمساعدة الحجاج الإيرانيين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج التي من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية يونيو.

وفي مارس، اتفقت إيران والسعودية على إقامة علاقات دبلوماسية، بوساطة صينية، مثلت اختراقًا كبيرًا في المنطقة.

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