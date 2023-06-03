رئيس المجلس الوطني الاتحادي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مراسم حفل تنصيب رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية التركية الصديقة لولاية رئاسية جديدة، والتي أقيمت اليوم السبت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنيات سموه للرئيس التركي بدوام التوفيق والنجاح في مهامه وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التركي الصديق نحو التقدم والرخاء.

من جانبه حمل رئيس جمهورية تركيا، معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز