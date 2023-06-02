عبد الله بن زايد ولافروف يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك على هامش اجتماع «أصدقاء بريكس» في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة، والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل تعميقها في المجالات كافة.

كما استعرض سموه ووزير الخارجية الروسي عدداً من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الاجتماع، وبحثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية الروسية تستند إلى أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون المثمر والبنّاء، وتشهد نمواً متسارعاً، خاصة بعد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2018.

وأشار سموه إلى حرص البلدين الصديقين على تطوير هذه العلاقات ودفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس»، ودعم العمل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية في المجتمعات كافة، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

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