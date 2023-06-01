الإمارات تجدد دعم جهود السلام والاستقرار في جنوب السودان

المصدر: نيويورك - البيان

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جددت دولة الإمارات التزامها بدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان، مؤكدة تطلعها إلى إحداث المزيد من التقدم في تعديل نظام العقوبات، بما يجسّد الأوضاع الجارية في البلاد.

ووجهت السفيرة لانا نسيبة، المندوب الدائم في الأمم المتحدة، خلال تعليل تصويت الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون العقوبات على جنوب السودان، «الشكر إلى الولايات المتحدة، بصفتها حامل القلم، على تيسير المشاورات بشأن القرار»، المتعلق بجنوب السودان، حيث مدد مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، حظر الأسلحة والعقوبات التي فرضها عام 2018 على هذا البلد لغاية مايو 2024.

وأكدت دولة الإمارات، مجدداً، التزامها -إلى جانب أعضاء المجلس-، بدعم جميع الجهود المبذولة، لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان. وأفاد البيان، المنشور على موقع البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة «شاركنا بشكلٍ بنّاء في المفاوضات بشأن هذا القرار، وارتأينا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر الإقليمية، منها: الآراء بالغة الأهمية لجنوب السودان، عند النظر في قرارات المجلس، لاسيما تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات. ولهذا، سعينا باستمرار على إبراز وجهات النظر الإقليمية هذه أثناء المشاورات حول هذا النص، وذلك حسبما أعربت عنها الدول الأفريقية الثلاث».

وأكدت لانا نسيبة في كلمتها أنه «رغم رغبتنا في تمكن هذا المجلس من إيجاد مسار يتيح التوصل إلى توافق في الآراء، صوتت دولة الإمارات لصالح النص لأنه يشير إلى أن نظام العقوبات يستجيب للتقدم المحرز على الأرض، ولأنه يعكس الإنجازات الإضافية التي حققت بالنسبة للمعايير التي وضعها هذا المجلس، حيث يجب الاستمرار في هذا المسار».

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