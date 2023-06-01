الإمارات تتولى رئاسة مجلس الأمن للمرة الثانية

المصدر: نيويورك، دبي - البيان

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تتولى دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري، وذلك للمرة الثانية منذ بدء عضويتها في المجلس.

وأفادت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في تدوينة عبر «تويتر»، أمس: «تبدأ رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن يوم غدٍ (الجمعة) وطوال شهر يونيو، وذلك للمرة الثانية منذ بدء عضويتنا في المجلس».



وأرفقت مع التدوينة رابطاً لبيان يوضح ما قدمته دولة الإمارات خلال دورة رئاستها الأولى للمجلس في مارس من 2022، بعنوان «مجلس الأمن يعتمد برئاسة دولة الإمارات لشهر مارس أربعة قرارات ويصدر ستة بيانات».

وجاء في البيان أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد برئاسة الإمارات في مارس من العام الماضي، أربعة قرارات وأصدر ستة بيانات، منهما بيانان رئاسيان وأربعة بيانات صحفية.

تحديات عالمية

وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «تؤمن الإمارات بأن الدبلوماسية والحوار، ضروريان لمواجهة التحديات العالمية الملحة، حيث عمدنا إلى تعزيز تلك المبادئ طوال فترة رئاستنا للمجلس». وأضافت: «رحبت بلادي بتجديد ولايات مهمة لبعثات حفظ السلام، ويسعدنا أنها عكست التحديات الأمنية القائمة في جميع أنحاء العالم، التي تزامنت مع فترة رئاستنا».

وكان مجلس الأمن قد جدد خلال الدورة الرئاسية للإمارات، تفويضات بعثات حفظ السلام في أفغانستان، وجنوب السودان، وولاية فريق الخبراء المعني بدعم «لجنة 1718»، بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. كما أيد المجلس القرار الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بشأن إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، لتُصبِح بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال.

في سياق متصل، أصدر مجلس الأمن بيانات صحافية، أعرب من خلالها عن قلقه العميق إزاء ما أعلن بشأن قرار «طالبان» حرمان الفتيات من التعليم من الصف السادس وما فوق. وأدان المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في الصومال وباكستان، والهجوم الذي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

إضافة إلى ما تقدم، أصدر المجلس بيانات رئاسية حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.

اجتماعات رئيسة

بصفتها الرئاسية لمجلس الأمن، عقدت دولة الإمارات ثلاثة اجتماعات رئيسة خلال مارس 2022، تناولت الادماج الاقتصادي للمرأة، والتمويل المناخي لصون السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، حيث مكنت الاجتماعات الإمارات الوفاء بالالتزامات التي أعلنتها خلال حملتها لعضوية المجلس، المتمثلة بتعزيز نهج متعدد الأطراف لتحقيق السلم والأمن الدوليين، عبر توطيد العلاقات بين أعضاء المجلس، وتعزيز الشمولية والتحفيز على الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

ومن منطلق التزامها بالتعددية اللغوية، نشرت الدولة على الموقع الإلكتروني لبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، جدول أعمال مجلس الأمن باللغتين العربية والإنجليزية، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتم فيها إعداد الجدول بـ«العربية»، في تاريخ الأمم المتحدة البالغ 76 عاماً.

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