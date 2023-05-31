الإمارات تشارك في الحوار الاستراتيجي للمنتدى العربي الصيني

المصدر: بكين - وام

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شاركت دولة الإمارات في الدورة الـ18 لاجتماع كبار المسؤولين والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي للمنتدى العربي الصيني التي عقدت في مدينة تشينغدو بجمهورية الصين الشعبية أمس، وترأس وفد الدولة عبدالله مطر المزروعي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

مستوى متميز

ناقش المشاركون في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في العديد من المجالات، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات العربية الصينية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الجانبين للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار.

وأكد المزروعي في كلمة دولة الإمارات العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات بجمهورية الصين الشعبية، القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي شهدت تطوراً كبيراً في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول للصين عربياً وخليجياً كما تعد الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات خلال عام 2021.

وأشاد المزروعي بدعم وتأييد الصين لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP28) وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، إلى الصين يومي 17 و18 إبريل 2023 .

وما توصلت إليه الزيارة من تفاهم مشترك في مجال العمل المناخي لبحث الحلول العمليّة لقضية التغيّر المناخي، كما ثمّن التعاون القائم بين دولة الإمارات والصين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة لدولة الإمارات في المجلس خلال الفترة من 2022 - 2023.

التعاون والتنسيق

ومن جانبه، ثمّن الجانب الصيني التعاون والتنسيق الوثيق مع دولة الإمارات في مجالات عدة منها الطاقة والسياحة والثقافة والتكنولوجيا والابتكار بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم في مجال الفضاء والملاحة، كما أشاد بنجاح تنظيم الإمارات لإكسبو دبي 2020 ومشاركة الصين الفاعلة في هذا الحدث العالمي.

وفي ختام اجتماعي الدورتين، تم إقرار محضر الدورة الـ18 لاجتماع كبار المسؤولين والذي تمحور حول الأعمال التي تحققت في إطار منتدى التعاون العربي الصيني في مجالات عديدة منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري للمنتدى.

فيما تناول محضر الدورة الـ7 للحوار السياسي الاستراتيجي مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين وتضمّن الترحيب باستضافة دولة الإمارات لفعاليات الدورة 28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

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