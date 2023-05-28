فريق سعودي في دمشق لفتح السفارة

المصدر: (الرياض - وكالات)

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وصل الفريق الفني السعودي، المعني بإعادة فتح سفارة السعودية في سوريا، أمس، إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بدمشق.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، أن فريقاً فنياً سعودياً، برئاسة الوزير المفوّض، غازي بن رافع العنزي، التقى معاون وزير الخارجية السوري، الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية داخل مقر وزارة الخارجية في العاصمة دمشق.

وعبّر رئيس الفريق الفني السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية، على ما لقيه الفريق من ترحيب، وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيب بلاده سوريا بالفريق السعودي، واستعداد الوزارة وجهوزيتها لتقديم التسهيلات كافة والدعم؛ لتسهيل مهمته.

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